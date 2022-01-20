Кабмин в ручном режиме определяет, кто из производителей продуктов питания получит льготную цену на газ

Правительство определяет, кто из производителей социально важных продуктов получит льготную цену на газ в ручном режиме.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на "Экономическая правда".

"Компании будут отбираться в ручном режиме, этим занимается специально созданный комитет", - уверяет собеседник. 5 января Минагрополитики опубликовало перечень из 6,8 тыс. компаний, имеющих право на льготный газ. Среди них оказались крупнейшие агрохолдинги страны, принадлежащие аграрным олигархам. "Здесь и миллиардер Юрий Косюк с холдингом МХП и компании группы Kernel Андрея Веревского, и хлебобулочный бизнес сети АЗС ОККО Виталия Антонова", - отмечает издание. Собеседники ЭП в правительстве уверяют, что министерский перечень предварительный и льготы получат только те предприятия, которые производят социально важные продукты.