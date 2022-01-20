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Кабмін звинуватили у ручному визначенні пільгової ціни на газ для виробників харчів

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Київ, Четвер 20 січня 2022 11:42
Кабмін звинуватили у ручному визначенні пільгової ціни на газ для виробників харчів Фото: газ (Sean Gallup/Getty Images)
Автор: Наталія Гурковська

Уряд визначає, хто з виробників соціально важливих продуктів отримає пільгову ціну на газ в ручному режимі.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на "Економічна правда".

"Компанії будуть відбиратися в ручному режимі, цим займається спеціально створений комітет", - запевняє співрозмовник.

5 січня Мінагрополітики опублікувало перелік з 6,8 тис. компаній, які мають право на пільговий газ. Серед них виявилися найбільші агрохолдинги країни, які належать аграрним олігархам.

"Тут і мільярдер Юрій Косюк з холдингом МХП, і компанії групи Kernel Андрія Веревського, і хлібобулочний бізнес мережі АЗС ОККО Віталія Антонова", - зазначає видання.

Співрозмовники ЕП в уряді запевняють, що міністерський перелік попередній, і пільги отримають лише ті підприємства, які виробляють соціально важливі продукти.

Нагадаємо, у кінці грудня 2021 року уряд зобов'язав приватних видобувачів газу частину свого ресурсу за пільговими цінами продати аграрним підприємствам.

Ідею уряду про продаж "соціального" газу аграрним холдингам розкритикували в Асоціації газовидобувних компаній, попередивши про загрозу зниження видобутку на 1 млрд. м3 на рік.

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