Кабмін звинуватили у ручному визначенні пільгової ціни на газ для виробників харчів
Уряд визначає, хто з виробників соціально важливих продуктів отримає пільгову ціну на газ в ручному режимі.
Про це пише РБК-Україна з посиланням на "Економічна правда".
"Компанії будуть відбиратися в ручному режимі, цим займається спеціально створений комітет", - запевняє співрозмовник.
5 січня Мінагрополітики опублікувало перелік з 6,8 тис. компаній, які мають право на пільговий газ. Серед них виявилися найбільші агрохолдинги країни, які належать аграрним олігархам.
"Тут і мільярдер Юрій Косюк з холдингом МХП, і компанії групи Kernel Андрія Веревського, і хлібобулочний бізнес мережі АЗС ОККО Віталія Антонова", - зазначає видання.
Співрозмовники ЕП в уряді запевняють, що міністерський перелік попередній, і пільги отримають лише ті підприємства, які виробляють соціально важливі продукти.
Нагадаємо, у кінці грудня 2021 року уряд зобов'язав приватних видобувачів газу частину свого ресурсу за пільговими цінами продати аграрним підприємствам.
Ідею уряду про продаж "соціального" газу аграрним холдингам розкритикували в Асоціації газовидобувних компаній, попередивши про загрозу зниження видобутку на 1 млрд. м3 на рік.