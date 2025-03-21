Кабмін розширив програму "Контракт 18-24": хто зможе отримати мільйон гривень

Ініціативу "Контракт 18-24" поширили на військових, які добровільно вступили до ЗСУ після 24 лютого 2022 року. Вони можуть отримати винагороду до 1 мільйона гривень.
Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на Міністерство оборони України.
Кабінет Міністрів України поширив ініціативу "Контракт 18-24" на військовослужбовців, які добровільно вступили на службу до 25 років після 24 лютого 2022 року. Відповідна постанова уряду набула чинності 13 лютого 2025 року та визначає умови отримання винагороди і порядок її нарахування.
Виплата передбачена для військовослужбовців рядового, сержантського та старшинського складу ЗСУ, які відповідають таким критеріям:
Повний розмір виплати також передбачено для військовослужбовців, які брали участь у бойових діях менше 6 місяців, але отримали поранення або потрапили у полон (за винятком добровільної здачі). Водночас ті, хто звільнився зі служби до 13 лютого 2025 року, не мають права на цю виплату.
Винагорода виплачується одноразово за весь період служби і перераховується на картковий рахунок військовослужбовця. Для тих, хто брав участь у бойових діях менше 6 місяців, сума виплачується пропорційно - 1/6 від 1 000 000 гривень за кожні 30 днів участі в боях.
За словами заступника міністра оборони України бригадного генерала юстиції Сергія Мельника, процес отримання виплат максимально спрощений. Військовослужбовцям не потрібно особисто звертатися за оформленням - цим займаються командири військових частин. Вони зобов’язані зібрати необхідні документи, включно з інформацією про службу у попередніх підрозділах.
Факт участі у бойових діях підтверджується на підставі:
Виплата здійснюється за наказом командира військової частини. Для оформлення необхідно зібрати такі документи:
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