Кабмин расширил программу "Контракт 18-24": кто сможет получить миллион гривен

Кабинет Министров Украины распространил инициативу "Контракт 18-24" на военнослужащих, которые добровольно поступили на службу до 25 лет после 24 февраля 2022 года. Соответствующее постановление правительства вступило в силу 13 февраля 2025 года и определяет условия получения вознаграждения и порядок его начисления.

Кто имеет право на выплату

Выплата предусмотрена для военнослужащих рядового, сержантского и старшинского состава ВСУ, которые соответствуют следующим критериям:

были приняты или призваны на военную службу во время военного положения в возрасте до 25 лет;

принимали непосредственное участие в боевых действиях не менее 6 месяцев (по состоянию на 13 февраля 2025 года);

продолжают службу в ВСУ на момент вступления в силу постановления;

не привлекались дважды или более к уголовной или административной ответственности за военные правонарушения и не имеют действующих дисциплинарных взысканий.

Полный размер выплаты также предусмотрен для военнослужащих, которые принимали участие в боевых действиях менее 6 месяцев, но получили ранения или попали в плен (за исключением добровольной сдачи). В то же время те, кто уволился со службы до 13 февраля 2025 года, не имеют права на эту выплату.

Особенности начисления выплаты

Вознаграждение выплачивается единовременно за весь период службы и перечисляется на карточный счет военнослужащего. Для тех, кто участвовал в боевых действиях менее 6 месяцев, сумма выплачивается пропорционально - 1/6 от 1 000 000 гривен за каждые 30 дней участия в боях.

По словам заместителя министра обороны Украины бригадного генерала юстиции Сергея Мельника, процесс получения выплат максимально упрощен. Военнослужащим не нужно лично обращаться за оформлением - этим занимаются командиры воинских частей. Они обязаны собрать необходимые документы, включая информацию о службе в предыдущих подразделениях.

Подтверждение участия в боевых действиях

Факт участия в боевых действиях подтверждается на основании:

боевого приказа или распоряжения;

журнала боевых действий;

оперативной обстановки;

боевого донесения;

рапорта командира подразделения.

Механизм выплаты

Выплата осуществляется по приказу командира воинской части. Для оформления необходимо собрать следующие документы: