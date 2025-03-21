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Кабмин расширил программу "Контракт 18-24": кто сможет получить миллион гривен

Фото: Военные в Украине (Getty Images)
Автор: Татьяна Веремеева

Инициативу "Контракт 18-24" распространили на военных, которые добровольно вступили в ВСУ после 24 февраля 2022 года. Они могут получить вознаграждение до 1 миллиона гривен.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Министерство обороны Украины.

Кабинет Министров Украины распространил инициативу "Контракт 18-24" на военнослужащих, которые добровольно поступили на службу до 25 лет после 24 февраля 2022 года. Соответствующее постановление правительства вступило в силу 13 февраля 2025 года и определяет условия получения вознаграждения и порядок его начисления.

Кто имеет право на выплату

Выплата предусмотрена для военнослужащих рядового, сержантского и старшинского состава ВСУ, которые соответствуют следующим критериям:

  • были приняты или призваны на военную службу во время военного положения в возрасте до 25 лет;
  • принимали непосредственное участие в боевых действиях не менее 6 месяцев (по состоянию на 13 февраля 2025 года);
  • продолжают службу в ВСУ на момент вступления в силу постановления;
  • не привлекались дважды или более к уголовной или административной ответственности за военные правонарушения и не имеют действующих дисциплинарных взысканий.

Полный размер выплаты также предусмотрен для военнослужащих, которые принимали участие в боевых действиях менее 6 месяцев, но получили ранения или попали в плен (за исключением добровольной сдачи). В то же время те, кто уволился со службы до 13 февраля 2025 года, не имеют права на эту выплату.

Особенности начисления выплаты

Вознаграждение выплачивается единовременно за весь период службы и перечисляется на карточный счет военнослужащего. Для тех, кто участвовал в боевых действиях менее 6 месяцев, сумма выплачивается пропорционально - 1/6 от 1 000 000 гривен за каждые 30 дней участия в боях.

По словам заместителя министра обороны Украины бригадного генерала юстиции Сергея Мельника, процесс получения выплат максимально упрощен. Военнослужащим не нужно лично обращаться за оформлением - этим занимаются командиры воинских частей. Они обязаны собрать необходимые документы, включая информацию о службе в предыдущих подразделениях.

Подтверждение участия в боевых действиях

Факт участия в боевых действиях подтверждается на основании:

  • боевого приказа или распоряжения;
  • журнала боевых действий;
  • оперативной обстановки;
  • боевого донесения;
  • рапорта командира подразделения.

Механизм выплаты

Выплата осуществляется по приказу командира воинской части. Для оформления необходимо собрать следующие документы:

  • выписку из послужного списка;
  • справку о прохождении службы;
  • копию послужной карточки;
  • справки об участии в боевых действиях (с учетом предыдущих мест службы);
  • справки об отсутствии или наличии дисциплинарных взысканий.

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Также мы писали, какие должности предусмотрены для военнослужащих по программе "Контракт 18-24" и какие специальности доступны для молодых украинцев, желающих присоединиться к ВСУ.

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