Кабмін розширив програму компенсацій тим, хто бере на роботу окремі категорії безробітних

Кабінет міністрів України розширив програму компенсацій роботодавцям за працевлаштування окремих категорій безробітних.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Міністерство економіки України.
Як зазначається на сайті Мінекономіки, програма компенсацій передбачає витрати на єдиний соціальний внесок (ЄСВ) та витрати на оплату праці частково. На цю програму уряд виділив 400 млн гривень.
Компенсація ЄСВ - передбачена за працевлаштування таких категорій населення:
50% фактичних витрат на оплату праці - компенсуються за працевлаштування таких категорій населення:
50% мінімальної заробітної плати - компенсуються за працевлаштування таких категорій населення:
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