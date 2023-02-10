Кабмин расширил программу компенсаций тем, кто берет на работу отдельные категории граждан

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Министерство экономики Украины .

50% фактических затрат на оплату труда - компенсируются за трудоустройство следующих категорий населения:

Как отмечается на сайте Минэкономики, программа компенсаций предусматривает расходы по единому социальному взносу (ЕСВ) и расходы по оплате труда частично. На эту программу правительство выделило 400 млн гривен.

Недавно РБК-Украина сообщало, что нового относительно зарплат, налогов и тарифов ждет украинцев в 2023 году.

Кроме того, мы писали, кто имеет право на получение льгот по оплате коммуналки в Украине.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram .