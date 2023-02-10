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Кабмин расширил программу компенсаций тем, кто берет на работу отдельные категории граждан

Фото: Кабинет министров оптимизировал программу компенсаций для работодателей на рынке труда (РБК-Украина, Виталий Носач)
Автор: Татьяна Зарембо

Кабинет министров Украины расширил программу компенсаций работодателям за трудоустройство отдельных категорий безработных.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Министерство экономики Украины.

Как отмечается на сайте Минэкономики, программа компенсаций предусматривает расходы по единому социальному взносу (ЕСВ) и расходы по оплате труда частично. На эту программу правительство выделило 400 млн гривен.

Компенсация ЕСВ - предусмотрена за трудоустройство следующих категорий населения:

  • одиноких родителей;
  • родителей детей с инвалидностью;
  • лиц, которым до наступления права на пенсию по возрасту осталось 10 и менее лет;
  • длительных безработных.

50% фактических затрат на оплату труда - компенсируются за трудоустройство следующих категорий населения:

  • лица с инвалидностью, не достигшие пенсионного возраста;
  • участники боевых действий.

50% минимальной заработной платы - компенсируются за трудоустройство следующих категорий населения:

  • в возрасте до 25 лет, суммарно имеющих страховой стаж не более 12 месяцев;
  • в возрасте до 35 лет за первое рабочее место;
  • уволенных со срочной военной или альтернативной (невоенной) службы - за первое рабочее место после такого увольнения.

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Кабинет Министров Украины