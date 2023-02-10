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Кабмін розширив програму компенсацій тим, хто бере на роботу окремі категорії безробітних

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Україна, П'ятниця 10 лютого 2023 22:26
Кабмін розширив програму компенсацій тим, хто бере на роботу окремі категорії безробітних Фото: Кабінет міністрів оптимізував програму компенсацій для роботодавців на ринку праці (РБК-Україна, Віталій Носач)
Автор: Тетяна Зарембо

Кабінет міністрів України розширив програму компенсацій роботодавцям за працевлаштування окремих категорій безробітних.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Міністерство економіки України.

Як зазначається на сайті Мінекономіки, програма компенсацій передбачає витрати на єдиний соціальний внесок (ЄСВ) та витрати на оплату праці частково. На цю програму уряд виділив 400 млн гривень.

Компенсація ЄСВ - передбачена за працевлаштування таких категорій населення:

  • самотніх батьків;
  • батьків дітей з інвалідністю;
  • осіб, яким до настання права на пенсію за віком залишилося 10 і менше років;
  • довготривалих безробітних.

50% фактичних витрат на оплату праці - компенсуються за працевлаштування таких категорій населення:

  • особи з інвалідністю, які не досягли пенсійного віку;
  • учасники бойових дій.

50% мінімальної заробітної плати - компенсуються за працевлаштування таких категорій населення:

  • віком до 25 років, які сумарно мають страховий стаж не більше 12 місяців;
  • віком до 35 років за перше робоче місце;
  • звільнених із строкової військової або альтернативної (невійськової) служби - за перше робоче місце після такого звільнення.
  • Кабмін розширив програму компенсацій тим, хто бере на роботу окремі категорії безробітних

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