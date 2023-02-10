Кабмін розширив програму компенсацій тим, хто бере на роботу окремі категорії безробітних

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Міністерство економіки України .

50% фактичних витрат на оплату праці - компенсуються за працевлаштування таких категорій населення:

Як зазначається на сайті Мінекономіки, програма компенсацій передбачає витрати на єдиний соціальний внесок (ЄСВ) та витрати на оплату праці частково. На цю програму уряд виділив 400 млн гривень.

Нещодавно РБК-Україна повідомляло, що нового стосовно зарплат, податків і тарифів чекає на українців у 2023 році.

Крім того, ми писали, хто має право на отримання пільг з оплати комуналки в Україні.

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