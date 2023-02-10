Кабмін розширив програму компенсацій тим, хто бере на роботу окремі категорії безробітних
Кабінет міністрів України розширив програму компенсацій роботодавцям за працевлаштування окремих категорій безробітних.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Міністерство економіки України.
Як зазначається на сайті Мінекономіки, програма компенсацій передбачає витрати на єдиний соціальний внесок (ЄСВ) та витрати на оплату праці частково. На цю програму уряд виділив 400 млн гривень.
Компенсація ЄСВ - передбачена за працевлаштування таких категорій населення:
- самотніх батьків;
- батьків дітей з інвалідністю;
- осіб, яким до настання права на пенсію за віком залишилося 10 і менше років;
- довготривалих безробітних.
50% фактичних витрат на оплату праці - компенсуються за працевлаштування таких категорій населення:
- особи з інвалідністю, які не досягли пенсійного віку;
- учасники бойових дій.
50% мінімальної заробітної плати - компенсуються за працевлаштування таких категорій населення:
- віком до 25 років, які сумарно мають страховий стаж не більше 12 місяців;
- віком до 35 років за перше робоче місце;
- звільнених із строкової військової або альтернативної (невійськової) служби - за перше робоче місце після такого звільнення.
Нещодавно РБК-Україна повідомляло, що нового стосовно зарплат, податків і тарифів чекає на українців у 2023 році.
Крім того, ми писали, хто має право на отримання пільг з оплати комуналки в Україні.
Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.