Кабмін розширив повноваження військкоматів: як видаватимуть повістки

Зазначимо, що раніше військовозобов'язані мали відвідувати військкомат, в якому вони були зареєстровані, а не той, де вони фактично перебувають.

Так, згідно з постановою, військкомати отримали право сповіщати громадян про мобілізацію та власне закликати:

на військову службу за призовом осіб офіцерського складу;

на військову службу за призовом осіб із числа резервістів в особливий період (зарахованих до військового оперативного резерву);

на військову службу за призовом під час мобілізації, на особливий період (незалежно від місця їх перебування на військовому обліку).

Виняток - військовозобов’язані та резервісти СБУ та Служби зовнішньої розвідки.

Крім того, ТЦК не займатимуться підготовкою та веденням територіальної оборони.

Нагадаємо, як заявив глава Міноборони Олексій Резніков, на цей час план мобілізації, прийнятий в Україні в лютому 2022 року, не завершено.

Додамо, раніше в Мінцифри відповіли, чи надсилатимуть повістки через "Дію".

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