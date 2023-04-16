Кабмин расширил полномочия военкоматов: как будут выдавать повестки

Отметим, ранее военнообязанные должны были посещать военкомат, в котором они были зарегистрированы, а не тот, где они фактически находятся.

Так, согласно постановлению, военкоматы получили право извещать граждан о мобилизации и собственно призывать:

на военную службу по призыву лиц офицерского состава;

на военную службу по призыву лиц из числа резервистов в особый период (причисленных к военному оперативному резерву);

на военную службу по призыву во время мобилизации, в особый период (независимо от места их пребывания на воинском учете).

Исключение - военнообязанные и резервисты СБУ и Службы внешней разведки.

Кроме того, ТЦК не будет заниматься подготовкой и ведением территориальной обороны.

Напомним, как заявил глава Минобороны Алексей Резников, в настоящее время план мобилизации, принятый в Украине в феврале 2022 года, не завершен.

Добавим, ранее в Минцифры ответили, будут ли посылки посылать через "Дію".

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