RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

Кабмин расширил полномочия военкоматов: как будут выдавать повестки

Фото: повестки будут вручаться независимо от места военного учета (GettyImages)
Автор: Мария Кучерявец

Кабинет министров недавно расширил полномочия военкоматов. Им разрешили вручать повестки военнообязанным независимо от их места взятия на учет.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на соответствующее постановление №318, обнародованное на Правительственном портале.

Отметим, ранее военнообязанные должны были посещать военкомат, в котором они были зарегистрированы, а не тот, где они фактически находятся.

Так, согласно постановлению, военкоматы получили право извещать граждан о мобилизации и собственно призывать:

  • на военную службу по призыву лиц офицерского состава;
  • на военную службу по призыву лиц из числа резервистов в особый период (причисленных к военному оперативному резерву);
  • на военную службу по призыву во время мобилизации, в особый период (независимо от места их пребывания на воинском учете).

Исключение - военнообязанные и резервисты СБУ и Службы внешней разведки.

Кроме того, ТЦК не будет заниматься подготовкой и ведением территориальной обороны.

Напомним, как заявил глава Минобороны Алексей Резников, в настоящее время план мобилизации, принятый в Украине в феврале 2022 года, не завершен.

Добавим, ранее в Минцифры ответили, будут ли посылки посылать через "Дію".

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Внимание! Во время войны активизировались интернет-мошенники, выдающие себя за сайт РБК-Украина. Они используют наш дизайн и личные данные редакции. Единственный домен РБК-Украина – www.rbc.ua. О фейковых страницах с нашим названием сообщайте на почту: sb@rbc.ua.

Читайте РБК-Украина в Google News
Мобилизация в Украине