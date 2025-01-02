Кабмін розширив повноваження одного з міністерств: навіщо це потрібно

Уряд затвердив нові задачі для Міністерства розвитку громад та територій

Постанова №1545, прийнята 31 грудня 2024 року, розширює перелік завдань, покладених на міністерство, що спрямовані на вирішення ключових питань реінтеграції, підтримки внутрішньо переміщених осіб і відновлення миру.

Серед нововведень - формування та реалізація державної політики у таких напрямах:

Захист прав примусово переміщених (депортованих) осіб.

Реінтеграція громадян з тимчасово окупованих територій.

Підтримка внутрішньо переміщених осіб.

Відновлення та розвиток тимчасово окупованих територій після їх реінтеграції.

Також міністерство отримало нові задачі щодо дотримання норм міжнародного гуманітарного права на всій території України, за винятком координації розшуку осіб, зниклих безвісти за особливих обставин.

Нова скорочена назва - Мінрозвитку

Важливою частиною ухвалених змін стало офіційне затвердження нової скороченої назви міністерства - Мінрозвитку. Раніше в публічних комунікаціях уже використовувалася ця назва, і тепер вона стала офіційною.

Цей крок має кілька переваг:

Узгодженість у діловій документації.

Зручність у використанні в офіційних та неофіційних комунікаціях.

Спрощення для громадян і партнерів під час взаємодії з Міністерством.

6 вересня 2024 року Кабінет міністрів України ухвалив рішення змінити назву Міністерства розвитку громад, територій та інфраструктури на Міністерство розвитку громад та територій.