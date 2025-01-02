Кабмин расширил полномочия одного из министерств: зачем это нужно

Правительство утвердило новые задачи для Министерства развития общин и территорий

Постановление №1545, принятое 31 декабря 2024 года, расширяет перечень задач, возложенных на министерство, направленных на решение ключевых вопросов реинтеграции, поддержки внутренне перемещенных лиц и восстановления мира.

Среди нововведений - формирование и реализация государственной политики по следующим направлениям:

Защита прав принудительно перемещенных (депортированных) лиц.

Реинтеграция граждан с временно оккупированных территорий.

Поддержка внутренне перемещенных лиц.

Восстановление и развитие временно оккупированных территорий после их реинтеграции.

Также министерство получило новые задачи по соблюдению норм международного гуманитарного права на всей территории Украины, за исключением координации розыска лиц, пропавших без вести при особых обстоятельствах.

Новое сокращенное название - Минразвития

Важной частью принятых изменений стало официальное утверждение нового сокращенного названия министерства - Минразвития. Ранее в публичных коммуникациях уже использовалось это название, и теперь оно стало официальным.

Этот шаг имеет несколько преимуществ:

Согласованность в деловой документации.

Удобство в использовании в официальных и неофициальных коммуникациях.

Упрощение для граждан и партнеров при взаимодействии с Министерством.

6 сентября 2024 года Кабинет министров Украины принял решение изменить название Министерства развития общин, территорий и инфраструктуры на Министерство развития общин и территорий.