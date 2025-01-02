Кабмин расширил полномочия одного из министерств: зачем это нужно

Кабмин расширил полномочия Министерства развития общин и территорий, утвердив новые задачи, в частности в сфере защиты прав принудительно перемещенных лиц и реинтеграции граждан с временно оккупированных территорий.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Министерство развития общин и территорий Украины.
Постановление №1545, принятое 31 декабря 2024 года, расширяет перечень задач, возложенных на министерство, направленных на решение ключевых вопросов реинтеграции, поддержки внутренне перемещенных лиц и восстановления мира.
Среди нововведений - формирование и реализация государственной политики по следующим направлениям:
Также министерство получило новые задачи по соблюдению норм международного гуманитарного права на всей территории Украины, за исключением координации розыска лиц, пропавших без вести при особых обстоятельствах.
Важной частью принятых изменений стало официальное утверждение нового сокращенного названия министерства - Минразвития. Ранее в публичных коммуникациях уже использовалось это название, и теперь оно стало официальным.
Этот шаг имеет несколько преимуществ:
6 сентября 2024 года Кабинет министров Украины принял решение изменить название Министерства развития общин, территорий и инфраструктуры на Министерство развития общин и территорий.
Напоминаем, что правительство приняло решение о переименовании Министерства по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий. Ведомство будет иметь новое название - Министерство национального единства Украины.