Уряд перейменував Міністерство реінтеграції: Шмигаль пояснив, навіщо

Уряд ухвалив рішення про перейменування Міністерства з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій. Відомство матиме нову назву - Міністерство національної єдності України.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал прем'єр-міністра Дениса Шмигаля.

Зеленський підкреслив, що для забезпечення освітніх, культурних та інформаційних потреб українців необхідна активніша участь держави, оскільки зусиль одного лише Міністерства закордонних справ недостатньо.

Головною місією нового відомства стане підтримка українських громад за кордоном, зміцнення їхнього зв’язку з Батьківщиною та захист спільних національних інтересів.

У серпні президент Володимир Зеленський анонсував створення "Міністерства єдності", покликаного об’єднувати українців за кордоном та протидіяти російській пропаганді.

"Створення Міністерства національної єдності також сприятиме формуванню стратегії щодо того, як повернути українців жити і працювати в Україну. Новий віцепрем’єр-міністр уже найближчим часом має представити чіткий план розбудови міністерства, команду та основні KPI", - вважає прем'єр.

За словами Шмигаля, це рішення допоможе сформувати нову якість роботи та взаємодії з багатомільйонною українською спільнотою з усіх хвиль міграції.

Також Уряд ухвалив рішення про перейменування Міністерства з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій на Міністерство національної єдності України.

Він нагадав, що сьогодні Верховна Рада призначила Олексія Чернишова на посаду віцепрем'єр-міністра та міністра національної єдності України.

"З першого дня російського вторгнення єдність була нашою головною зброєю. Єдність всередині країни, єдність із нашими партнерами, єдність українців по всьому світу", - розповів Шмигаль.

Пізніше Зеленський заявив, що нове міністерство може бути створене вже осінню 2024 року.

Сьогодні ж Верховна Рада призначила Олексія Чернишова на посаду Міністра національної єдності України.

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