Кабмін розширив підстави для виплат родинам загиблих військових

Кабінет міністрів вніс зміни до постанови, яка визначає порядок виплати грошової компенсації за невикористані дні відпусток у разі загибелі військовослужбовців і поліцейських.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram нардепа Олексія Гончаренка.
Раніше родини загиблих уже мали право на компенсацію за всі невикористані дні щорічної та додаткових відпусток, однак порядок не охоплював усіх категорій військовослужбовців і не враховував випадки полону, інтернування чи зникнення безвісти.
Що змінюється:
Нагадаємо, нещодавно Міністерство оборони України оновило порядок призначення та виплати одноразової грошової допомоги у разі загибелі військовослужбовців у період воєнного стану.
Починаючи з вересня, виплати будуть здійснюватися за таким принципом: