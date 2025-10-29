UA

Суспільство Освіта Гроші Зміни

Кабмін розширив підстави для виплат родинам загиблих військових

Фото: Кабмін розширив підстави для виплат родинам загиблих військових (Getty Images)
Автор: Тетяна Степанова

Кабінет міністрів вніс зміни до постанови, яка визначає порядок виплати грошової компенсації за невикористані дні відпусток у разі загибелі військовослужбовців і поліцейських.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram нардепа Олексія Гончаренка.

Раніше родини загиблих уже мали право на компенсацію за всі невикористані дні щорічної та додаткових відпусток, однак порядок не охоплював усіх категорій військовослужбовців і не враховував випадки полону, інтернування чи зникнення безвісти.

Що змінюється: 

  • розширено коло осіб, які мають право на компенсацію - тепер вона поширюється на всі військові формування, створені відповідно до законів України, а також державні органи спецпризначення з правоохоронними функціями;
  • визначено, що компенсація виплачується також у випадках полону, інтернування або зникнення безвісти;
  • передбачено можливість виплати коштів особі, визначеній самим військовослужбовцем в особистому розпорядженні (на випадок загибелі, полону або зникнення);
  • уточнено, що право на компенсацію мають також батьки, дружина/чоловік, діти, утриманці;
  • конкретизовано процедуру: заява подається членом сім’ї, а рішення про виплату приймає командир або керівник установи протягом 15 днів після отримання всіх документів.

Виплати родинам загиблих військових

Нагадаємо, нещодавно Міністерство оборони України оновило порядок призначення та виплати одноразової грошової допомоги у разі загибелі військовослужбовців у період воєнного стану.

Починаючи з вересня, виплати будуть здійснюватися за таким принципом:

  • загальний розмір допомоги залишається без змін і становить 15 млн гривень;
  • родина одразу отримуватиме 3 млн гривень (1/5 від загальної суми);
  • решту коштів (12 млн гривень) виплачуватимуть поетапно протягом 80 місяців за фіксованим графіком. Це еквівалентно близько 150 тисяч гривень щомісяця.
Кабінет Міністрів УкраїниВиплатиВійна в Україні