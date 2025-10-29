RU

Общество Образование Деньги Изменения

Кабмин расширил основания для выплат семьям погибших военных

Фото: Кабмин расширил основания для выплат семьям погибших военных (Getty Images)
Автор: Татьяна Степанова

Кабинет министров внес изменения в постановление, которое определяет порядок выплаты денежной компенсации за неиспользованные дни отпусков в случае гибели военнослужащих и полицейских.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram нардепа Алексея Гончаренко.

Ранее семьи погибших уже имели право на компенсацию за все неиспользованные дни ежегодного и дополнительных отпусков, однако порядок не охватывал всех категорий военнослужащих и не учитывал случаи плена, интернирования или исчезновения без вести.

Что меняется:

  • расширен круг лиц, имеющих право на компенсацию - теперь она распространяется на все военные формирования, созданные в соответствии с законами Украины, а также государственные органы спецназначения с правоохранительными функциями;
  • определено, что компенсация выплачивается также в случаях плена, интернирования или исчезновения без вести;
  • предусмотрена возможность выплаты средств лицу, определенному самим военнослужащим в личном распоряжении (на случай гибели, плена или исчезновения);
  • уточнено, что право на компенсацию имеют также родители, жена/муж, дети, иждивенцы;
  • конкретизирована процедура: заявление подается членом семьи, а решение о выплате принимает командир или руководитель учреждения в течение 15 дней после получения всех документов.

 

Выплаты семьям погибших военных

Напомним, недавно Министерство обороны Украины обновило порядок назначения и выплаты единовременной денежной помощи в случае гибели военнослужащих в период военного положения.

Начиная с сентября, выплаты будут осуществляться по следующему принципу:

  • общий размер помощи остается без изменений и составляет 15 млн гривен;
  • семья сразу будет получать 3 млн гривен (1/5 от общей суммы);
  • остальные средства (12 млн гривен) будут выплачивать поэтапно в течение 80 месяцев по фиксированному графику. Это эквивалентно около 150 тысяч гривен ежемесячно.

