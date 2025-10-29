Кабмин расширил основания для выплат семьям погибших военных

Кабинет министров внес изменения в постановление, которое определяет порядок выплаты денежной компенсации за неиспользованные дни отпусков в случае гибели военнослужащих и полицейских.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram нардепа Алексея Гончаренко.
Ранее семьи погибших уже имели право на компенсацию за все неиспользованные дни ежегодного и дополнительных отпусков, однако порядок не охватывал всех категорий военнослужащих и не учитывал случаи плена, интернирования или исчезновения без вести.
Что меняется:
Напомним, недавно Министерство обороны Украины обновило порядок назначения и выплаты единовременной денежной помощи в случае гибели военнослужащих в период военного положения.
Начиная с сентября, выплаты будут осуществляться по следующему принципу: