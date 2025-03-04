Кабмін розширив бронювання для мобільних операторів та інтернет-провайдерів: що відомо

Нові правила дають змогу мобільним операторам та провайдерам забезпечити стабільність інтернету та мобільного зв’язку, особливо під час знеструмлень.

"Працівники постачальників телекомпослуг, які займаються будівництвом мереж, стійких до відключення електроенергії, за технологією xPON або які будують енергостійкі мережі на автошляхах та національних дорогах підлягають бронюванню", - йдеться у повідомленні.

Що необхідно для бронювання

Для бронювання цим компаніям необхідне рішення Мінцифри про визначення підприємства критично важливим та включення керівником підприємства працівників до складу таких бригад.

Щоб забезпечити бронювання працівників будівельних бригад, підприємство має відповідати таким вимогам:

бути включеним Мінцифри до списку критично важливих підприємств, що займаються будівництвом мереж за технологією xPON;

реалізовувати проєкти з розбудови xPON-мереж і мати затверджені плани будівництва щонайменше на один рік.

Також мобільні оператори зможуть бронювати всіх працівників будівельних бригад, що займаються створенням енергонезалежних мереж уздовж автошляхів і національних доріг.

Процес бронювання

"Процес бронювання будівельних бригад проходитиме через Дію - аналогічно до бронювання аварійно-відновлювальних служб. Мінцифри відповідатиме за формування переліку таких підприємств і наразі опрацьовує критерії їх включення", - зазначається на порталі уряду.

Якщо провайдер або оператор не виконає заплановані будівельні роботи, його буде виключено зі списку, а бронювання працівників анульовано.

Бронювання працівників мобільних операторів та інтернет-провайдерів дозволить забезпечити безперебійну роботу державних установ та підприємств, критичних для економіки та оборони. А також покращить умови для дистанційного навчання школярів.