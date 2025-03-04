Кабмин расширил бронирование для мобильных операторов и интернет-провайдеров: что известно

Новые правила позволяют мобильным операторам и провайдерам обеспечить стабильность интернета и мобильной связи, особенно во время обесточиваний.

"Работники поставщиков телекомуслуг, которые занимаются строительством сетей, устойчивых к отключению электроэнергии, по технологии xPON или которые строят энергостойкие сети на автодорогах и национальных дорогах подлежат бронированию", - говорится в сообщении.

Что необходимо для бронирования

Для бронирования этим компаниям необходимо решение Минцифры об определении предприятия критически важным и включение руководителем предприятия работников в состав таких бригад.

Чтобы обеспечить бронирование работников строительных бригад, предприятие должно соответствовать следующим требованиям:

быть включенным Минцифры в список критически важных предприятий, занимающихся строительством сетей по технологии xPON;

реализовывать проекты по развитию xPON-сетей и иметь утвержденные планы строительства минимум на один год.

Также мобильные операторы смогут бронировать всех работников строительных бригад, занимающихся созданием энергонезависимых сетей вдоль автодорог и национальных дорог.

Процесс бронирования

"Процесс бронирования строительных бригад будет проходить через Дію - аналогично бронированию аварийно-восстановительных служб. Минцифры будет отвечать за формирование перечня таких предприятий и сейчас прорабатывает критерии их включения", - отмечается на портале правительства.

Если провайдер или оператор не выполнит запланированные строительные работы, он будет исключен из списка, а бронирование работников аннулировано.

Бронирование работников мобильных операторов и интернет-провайдеров позволит обеспечить бесперебойную работу государственных учреждений и предприятий, критических для экономики и обороны. А также улучшит условия для дистанционного обучения школьников.