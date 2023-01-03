Кабмін розширить список об'єктів із обов'язковими укриттями: Шмигаль розкрив деталі

Уряд розширить список об'єктів, які повинні мати обов'язкові укриття. Серед них – навчальні заклади, лікарні, громадські будинки.

Про це заявив прем'єр-міністр України Денис Шмигаль, повідомляє РБК-Україна з посиланням на його виступ.

"У 2023 році активно створюватимемо інфраструктуру безпеки. Це розгалужена мережа сучасних облаштованих укриттів у межах пішохідної доступності. Зокрема, сьогодні приймаємо рішення про вдосконалення проектування будівель", - зазначив прем'єр-міністр. За його словами, уряд визначив список об'єктів, під час будівництва яких обов'язково мають бути передбачені укриття та інші елементи захисту. Це навчальні заклади, лікарні, житлові та громадські будинки, об'єкти критичної інфраструктури.