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Кабмін розширить список об'єктів із обов'язковими укриттями: Шмигаль розкрив деталі

Новость на русском →
Вівторок 03 січня 2023 18:05
Кабмін розширить список об'єктів із обов'язковими укриттями: Шмигаль розкрив деталі Фото: прем'єр-міністр України Денис Шмигаль (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Константин Широкун

Уряд розширить список об'єктів, які повинні мати обов'язкові укриття. Серед них – навчальні заклади, лікарні, громадські будинки.

Про це заявив прем'єр-міністр України Денис Шмигаль, повідомляє РБК-Україна з посиланням на його виступ.

"У 2023 році активно створюватимемо інфраструктуру безпеки. Це розгалужена мережа сучасних облаштованих укриттів у межах пішохідної доступності. Зокрема, сьогодні приймаємо рішення про вдосконалення проектування будівель", - зазначив прем'єр-міністр.

За його словами, уряд визначив список об'єктів, під час будівництва яких обов'язково мають бути передбачені укриття та інші елементи захисту. Це навчальні заклади, лікарні, житлові та громадські будинки, об'єкти критичної інфраструктури.

Раніше повідомлялося, що станом на 12 грудня понад 60% об'єктів навчальних закладів мають укриття та можуть працювати в очній формі.

Крім того, раніше в МОН пояснили, яких умов необхідно дотримуватись, щоб перевести навчання на очну форму.

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Кабінет Міністрів України Денис Шмигаль
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