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Кабмин расширит список объектов с обязательными укрытиями: Шмыгаль раскрыл детали

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Вторник 03 января 2023 18:05
Кабмин расширит список объектов с обязательными укрытиями: Шмыгаль раскрыл детали Фото: премьер-министр Украины Денис Шмыгаль (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Константин Широкун

Правительство расширит список объектов, которые должны иметь обязательные укрытия. Среди них – учебные заведения, больницы, общественные здания.

Об этом заявил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль, сообщает РБК-Украина со ссылкой на его выступление.

"В 2023 году будем активно создавать инфраструктуру безопасности. Это разветвленная сеть современных обустроенных укрытий в пределах пешеходной доступности. В частности, сегодня принимаем решение об усовершенствовании проектирования зданий", - отметил премьер-министр.

По его словам, правительство определило список объектов, при строительстве которых обязательно должны быть предусмотрены укрытия и другие элементы защиты. Это учебные заведения, больницы, жилые и общественные здания, объекты критической инфраструктуры.

Ранее сообщалось, что по состоянию на 12 декабря более 60% объектов учебных заведений имеют укрытия и могут работать в очной форме.

Кроме того, ранее в МОН объяснили, какие условия необходимо соблюдать, чтобы перевести обучение на очную форму.

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Кабинет Министров Украины Денис Шмыгаль
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