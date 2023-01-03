Кабмин расширит список объектов с обязательными укрытиями: Шмыгаль раскрыл детали

Правительство расширит список объектов, которые должны иметь обязательные укрытия. Среди них – учебные заведения, больницы, общественные здания.

Об этом заявил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль, сообщает РБК-Украина со ссылкой на его выступление.

"В 2023 году будем активно создавать инфраструктуру безопасности. Это разветвленная сеть современных обустроенных укрытий в пределах пешеходной доступности. В частности, сегодня принимаем решение об усовершенствовании проектирования зданий", - отметил премьер-министр. По его словам, правительство определило список объектов, при строительстве которых обязательно должны быть предусмотрены укрытия и другие элементы защиты. Это учебные заведения, больницы, жилые и общественные здания, объекты критической инфраструктуры.