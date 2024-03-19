UA

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

Кабмін розробив перелік стратегічних галузей, для яких існуватиме бронювання працівників

Фото: Кабінет міністрів України (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Сергей Новиков

Уряд визначає стратегічно важливі підприємства, які мають важливе значення для економіки, та де планують бронювати працівників. До цього переліку ввійшли пункти "космічний транспорт" та "розведення верблюдів", але у ньому немає експортних підприємств, які реально забезпечують розвиток української економіки.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram народного депутата Олексія Гончаренка.

"Там немає оборонних, ані промислових підприємств. Зате до переліку сфер економічної діяльності, яка є стратегічно важливою для економіки країни, потрапили: розведення верблюдів, штукатурні та малярні роботи, видання каталогів, видання компʼютерних ігор, виробництво кіно та телепрограм", - написав нардеп. 

За його словами, цей перелік виглядає абсурдно, адже головним завданням зараз є утримання української економіки. 

"Розведення верблюдів чи виробництво серіалів тепер економічно важливіше за тих, хто забезпечує наше ВВП і здатність вести війну", - резюмував Гончаренко. 

Нагадаємо, раніше Кабмін розробив схему, яка передбачає бронювання для українців з зарплатами понад 35 тис. грн. Також урядовий документ передбачає 100%-ве бронювання для чиновників рангу А, поліцейських, а також для працівників паливно-енергетичного комплексу.

Своєю чергою очільник Адвокатського об’єднання "Кравець і партнери" Ростислав Кравець заявив, що "зарплатне" бронювання загрожує зупинкою містоутворюючим підприємствам, де працюють тисячі людей.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Мобілізація в Україні