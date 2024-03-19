Кабмин разработал список стратегических отраслей, для которых будет существовать бронирование работников

"Там нет оборонных, ни промышленных предприятий. Зато в перечень сфер экономической деятельности, стратегически важной для экономики страны, попали: разведение верблюдов, штукатурные и малярные работы, издание каталогов, издание компьютерных игр, производство кино и телепрограмм", - написал нардеп.

По его словам, этот перечень выглядит абсурдно, ведь главной задачей сейчас удержание украинской экономики.

"Разведение верблюдов или производство сериалов теперь экономически важнее тех, кто обеспечивает наш ВВП и способность вести войну", - резюмировал Гончаренко.

Напомним, ранее Кабмин разработал схему, предусматривающую бронирование для украинцев с зарплатами более 35 тыс. грн. Также правительственный документ предусматривает 100%-ное бронирование для чиновников ранга А, полицейских, а также для работников топливно-энергетического комплекса.

В свою очередь глава Адвокатского объединения "Портной и партнеры" Ростислав Кравец заявил, что "зарплатное" бронирование грозит остановкой градообразующим предприятиям, где работают тысячи человек.