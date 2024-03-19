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Кабмін розробив перелік стратегічних галузей, для яких існуватиме бронювання працівників

Вівторок 19 березня 2024 10:51
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Кабмін розробив перелік стратегічних галузей, для яких існуватиме бронювання працівників Фото: Кабінет міністрів України (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Сергей Новиков

Уряд визначає стратегічно важливі підприємства, які мають важливе значення для економіки, та де планують бронювати працівників. До цього переліку ввійшли пункти "космічний транспорт" та "розведення верблюдів", але у ньому немає експортних підприємств, які реально забезпечують розвиток української економіки.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram народного депутата Олексія Гончаренка.

"Там немає оборонних, ані промислових підприємств. Зате до переліку сфер економічної діяльності, яка є стратегічно важливою для економіки країни, потрапили: розведення верблюдів, штукатурні та малярні роботи, видання каталогів, видання компʼютерних ігор, виробництво кіно та телепрограм", - написав нардеп.

За його словами, цей перелік виглядає абсурдно, адже головним завданням зараз є утримання української економіки.

"Розведення верблюдів чи виробництво серіалів тепер економічно важливіше за тих, хто забезпечує наше ВВП і здатність вести війну", - резюмував Гончаренко.

Нагадаємо, раніше Кабмін розробив схему, яка передбачає бронювання для українців з зарплатами понад 35 тис. грн. Також урядовий документ передбачає 100%-ве бронювання для чиновників рангу А, поліцейських, а також для працівників паливно-енергетичного комплексу.

Своєю чергою очільник Адвокатського об’єднання "Кравець і партнери" Ростислав Кравець заявив, що "зарплатне" бронювання загрожує зупинкою містоутворюючим підприємствам, де працюють тисячі людей.

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