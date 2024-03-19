Кабмін розробив перелік стратегічних галузей, для яких існуватиме бронювання працівників

Уряд визначає стратегічно важливі підприємства, які мають важливе значення для економіки, та де планують бронювати працівників. До цього переліку ввійшли пункти "космічний транспорт" та "розведення верблюдів", але у ньому немає експортних підприємств, які реально забезпечують розвиток української економіки.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram народного депутата Олексія Гончаренка.

"Там немає оборонних, ані промислових підприємств. Зате до переліку сфер економічної діяльності, яка є стратегічно важливою для економіки країни, потрапили: розведення верблюдів, штукатурні та малярні роботи, видання каталогів, видання компʼютерних ігор, виробництво кіно та телепрограм", - написав нардеп.

За його словами, цей перелік виглядає абсурдно, адже головним завданням зараз є утримання української економіки.

"Розведення верблюдів чи виробництво серіалів тепер економічно важливіше за тих, хто забезпечує наше ВВП і здатність вести війну", - резюмував Гончаренко.

Нагадаємо, раніше Кабмін розробив схему, яка передбачає бронювання для українців з зарплатами понад 35 тис. грн. Також урядовий документ передбачає 100%-ве бронювання для чиновників рангу А, поліцейських, а також для працівників паливно-енергетичного комплексу.

Своєю чергою очільник Адвокатського об’єднання "Кравець і партнери" Ростислав Кравець заявив, що "зарплатне" бронювання загрожує зупинкою містоутворюючим підприємствам, де працюють тисячі людей.