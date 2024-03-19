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Кабмин разработал список стратегических отраслей, для которых будет существовать бронирование работников

Вторник 19 марта 2024 10:51
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Кабмин разработал список стратегических отраслей, для которых будет существовать бронирование работников Фото: Кабинет министров Украины (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Сергей Новиков

Правительство определяет стратегически важные предприятия, имеющие важное значение для экономики и где планируют бронировать работников. В этот перечень вошли пункты "космический транспорт" и "разведение верблюдов", но в нем нет экспортных предприятий, реально обеспечивающих развитие украинской экономики.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram народного депутата Алексея Гончаренко.

"Там нет оборонных, ни промышленных предприятий. Зато в перечень сфер экономической деятельности, стратегически важной для экономики страны, попали: разведение верблюдов, штукатурные и малярные работы, издание каталогов, издание компьютерных игр, производство кино и телепрограмм", - написал нардеп.

По его словам, этот перечень выглядит абсурдно, ведь главной задачей сейчас удержание украинской экономики.

"Разведение верблюдов или производство сериалов теперь экономически важнее тех, кто обеспечивает наш ВВП и способность вести войну", - резюмировал Гончаренко.

Напомним, ранее Кабмин разработал схему, предусматривающую бронирование для украинцев с зарплатами более 35 тыс. грн. Также правительственный документ предусматривает 100%-ное бронирование для чиновников ранга А, полицейских, а также для работников топливно-энергетического комплекса.

В свою очередь глава Адвокатского объединения "Портной и партнеры" Ростислав Кравец заявил, что "зарплатное" бронирование грозит остановкой градообразующим предприятиям, где работают тысячи человек.

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