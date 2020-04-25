Кабмин решил вопрос долга НСТУ перед "Евроньюс"

Фото: Общественное (suspilne.media)

НСТУ сможет вернуть долг в 308 млн грн

Кабинет министров Украины внес изменения в Порядок использования средств, предусмотренных в государственном бюджете для финансовой поддержки ПАО "Национальная общественная телерадиокомпания Украины". Об этом сообщает пресс-служба Министерства культуры и информационной политики Украины

Документ, разработанный министерством, позволяет НСТУ погасить в течение 2020 года на основании решения суда задолженность перед АО "Евроньюс", в том числе уплатить исполнительный сбор и другие расходы исполнительного производства.

Напомним, в конце февраля НСТУ заявила о блокировке счетов в связи с открытием исполнительного производства по взысканию с "Общественной" около 308 млн грн в пользу акционерного общества "Евроньюс".

Согласно решению суда, "Суспильне" должно уплатить долг акционерному обществу "Евроньюс" в размере 10 млн 591 тыс. 224 евро 48 центов и 73 080 гривен судебного сбора в рамках производства, открытого Министерством юстиции Украины.

Отметим, международный музыкальный конкурс Евровидение-2020, который должен был пройти в Роттердаме, отменили из-за вспышки коронавируса.