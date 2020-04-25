Кабмін вирішив питання боргу НСТУ перед "Євроньюз"

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НСТУ зможе повернути борг у 308 млн грн

Кабінет міністрів України вніс зміни Порядку використання коштів, передбачених у державному бюджеті для фінансової підтримки ПАТ "Національна суспільна телерадіокомпанія України". Про це повідомляє прес-служба Міністерства культури та інформаційної політики України

Документ, розроблений міністерством, дозволяє НСТУ погасити протягом 2020 року на підставі рішення суду заборгованість перед АТ "Євроньюз", в тому числі сплатити виконавчий збір та інші витрати виконавчого провадження.

Нагадаємо, наприкінці лютого НСТУ заявила про блокування рахунків у зв’язку з відкриттям виконавчого провадження щодо стягнення із "Суспільного" близько 308 млн грн на користь акціонерного товариства "Євроньюз".

Згідно з рішенням суду, "Суспільне" має сплатити борг акціонерному товариству "Євроньюз" у розмірі 10 млн 591 тис. 224 євро 48 центів і 73 080 гривень судового збору в рамках провадження, відкритого Міністерством юстиції України.

Відзначимо, міжнародний музичний конкурс Євробачення-2020, який повинен був пройти в Роттердамі, скасували через спалах коронавірусу.