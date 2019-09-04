Кабмин решил уволить Супрун

Кабинет министров Украины принял решение об увольнении Уляны Супрун с должности исполняющей обязанности министра здравоохранения Украины. Об этом сообщил народный депутат фракции "Европейская солидарность" Алексей Гончаренко, который присутствовал на закрытом заседании правительства.

"Решение приняли единогласно. По Супрун решение окончательное", - написал Гончаренко в соцсети Facebook.

Нардеп отметил, что это решение принималось вместе с вопросом увольнения мэра Киева Виталия Кличко с должности главы Киевской городской государственной администрации.

Ранее РБК-Украина сообщало, что новым министром здравоохранения была назначена 39-летняя Зоряна Скалецкая (Черненко).

Напомним, 29 августа Уляна Супрун попрощалась с украинцами и поблагодарила команду Министерства здравоохранения за проделанную за три года работу. Экс-чиновница опубликовала на своей странице фото и селфи, сделанные с коллегами и украинцами, которые пришли на акцию под стены ведомтсва.

Так, 30 августа, активисты устроили под стенами Минздрава акцию благодарности Уляны Супрун, которая возглавила министерство 1 августа 2016 года. А перед этим пользователи запустили в соцсетях хэштег #ДякуюУляна.