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Кабмин решил увеличить расходы на президентский университет в 5 раз

Автор: Александр Белоус

Кабинет министров в проекте государственного бюджета на 2022 год ко второму чтению увеличил сумму расходов на реализацию проекта "Президентский университет". Планируется потратить 500 млн гривен.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на проект государственного бюджета, обнародованный на сайте Верховной рады (законопроект №6000).

Таким образом, по сравнению с проектом к первому чтению сумма увеличена в пять раз (с 100 млн гривен).

Напомним, Кабинет министров в проекте государственного бюджета на 2022 год ко второму чтению заложил увеличение расходов на президента, Верховную раду и правительство. В целом расходы увеличены на 206,4 млн гривен.

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