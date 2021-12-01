Расходы на президента, Раду и правительство увеличили в госбюджете-2022 ко второму чтению

Кабинет министров в проект государственного бюджета на 2022 год ко второму чтению заложил увеличение на президента, Верховную раду и правительство. В целом расходы увеличены на 206,4 млн гривен.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на проект государственного бюджета, обнародованный на сайте Верховной рады (законопроект № 6000 ).

Согласно проекту, расходы общего фонда госбюджета в Верховную раду в 2022 году составят 2,683 млрд гривен (увеличение в сравнении с первым чтением на 3,2%).

Расходы на президента и офис президента вырастут 1,2% до 1,088 млрд гривен.

В то же время расходы на секретариат Кабинета министров Украины вырастут на 9,0% до 1,330 млрд гривен.