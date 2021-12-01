Уряд вирішив збільшити видатки на президентський університет у 5 разів

Кабінет міністрів у проекті державного бюджету на 2022 рік до другого читання збільшив суму видатків на реалізацію проекту "Президентський університет". Планується витратити 500 млн гривень.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на проект державного бюджету, оприлюднений на сайті Верховної ради (законопроект №6000).
Таким чином, у порівнянні з проектом до першого читання сума збільшена у п'ять разів (зі 100 млн гривень).
Нагадаємо, Кабінет міністрів у проекті державного бюджету на 2022 рік до другого читання заклав збільшення видатків на президента, Верховну раду та уряд. Загалом видатки збільшені на 206,4 млн гривень.