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Кабмин решил проверить тарифы поставщиков газа

Автор: Александр Белоус

Кабинет министров поручил временно исполняющему обязанности министра энергетики Юрию Витренко вместе с Антимонопольным комитетом проверить обоснованность цен на газ. Это касается и тарифа на транспортировку газа.

Об этом сказал премьер-министр Украины Денис Шмыгаль во время заседания правительства, которое транслировалось на Youtube.

"Необходимо провести аудит формирования тарифа и снижение этих составляющих тарифа, которые являются несправедливыми и неоправданными с точки зрения рынка", - сказал он.

По его словам, это касается тарифа на транспортировку газа и газовых коэффициентов и других составляющих.

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Шмыгаль также напомнил, что с июля в Украине потребители могут свободно выбирать поставщика газа

"Поэтому призываю граждан выбирать для себя лучшего поставщика и не переплачивать тем, кто пытается спекулятивно заработать на ценах на газ", - сказал он.

Напомним, постановление правительства о возложении на "Нафтогаз" специальных обязательств на рынке газа (ПСО) с 1 августа 2020 года прекратило действовать в части поставки газа для нужд населения.

В то же время, согласно решению правительства, "Нафтогаз" до 1 мая 2021 года поставляет природный газ для производителей тепла, которые подпадают под действие ПСО, и заключили соответствующие договоры поставки природного газа.

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