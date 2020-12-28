Уряд вирішив перевірити тарифи постачальників газу

Кабінет міністрів доручив тимчасовому виконувачу обов'язки міністра енергетики Юрію Вітренку разом з Антимонопольним комітетом перевірити обґрунтованість цін на газ. Це стосується і тарифу на транспортування газу.

Про це сказав прем’єр-міністр України Денис Шмигаль під час засідання уряду, яке транслювалося на Youtube.

"Необхідно провести аудит формування тарифу та зниження цих складових тарифу, які є несправедливими і невиправданими з точки зору ринку", - сказав він.

За його словами, це стосується тарифу на транспортування газу та газових коефіцієнтів і інших складових.

Шмигаль також нагадав, що з липня в Україні споживачі можуть вільно обирати постачальника газу

"Тому закликаю громадян обирати для себе найкращого постачальника та не переплачувати тим, хто намагається спекулятивно заробити на цінах на газ", - сказав він.

Нагадаємо, постанова уряду про покладення на "Нафтогаз" спеціальних зобов'язань на ринку газу (ПСО) з 1 серпня 2020 року припинила діяти в частині постачання газу для потреб населення.

Водночас, згідно з рішенням уряду, "Нафтогаз" до 1 травня 2021 року постачає природний газ для виробників тепла, які підпадають під дію ПСО, і уклали відповідні договори поставки природного газу.