Кабмин решил передать львовские ТЭЦ Дубневичей в управление "Нафтогаза"

Кабинет министров Украины планирует передать ТЭЦ в Новояворовске и Новом Роздоле к в управления группы НАК "Нафтогаз". Об этом заявил премьер-министр Алексей Гончарук во время поездки в Львовскую область 13 ноября, сообщает пресс-служба правительства.

Как отметил Гончарук, передача ТЭЦ будет завершится в течение двух-трех дней.

По его словам, из-за безответственности частной компании-управителя 60 тысяч человек в Новояворовске и Новом Роздоле могли остаться без тепла зимой.

Гончарук, заявил, что эти два города оказались не готовыми к подаче тепла: в трубах нет воды, гидравлические испытания летом не проводились, работники ТЭЦ не получают зарплату уже почти полгода.

"Чем занималась частная компания управитель все это время - с этим должны разобраться соответствующие правоохранительные органы. Я не оставлю эту ситуацию без контроля и хочу напомнить, что у каждой несостоятельности в решении проблемы - есть имя и должность. Все это будет обнаружено и получит надлежащую оценку и должное наказание. Представители полиции уже этим занимаются", - отметил глава правительства.

Напомним, конечными бенефициарами компаний-управителей ТЭЦ в Новояворовске и Новом Роздоле являются братья Ярослав и Богдан Дубневичи.

Как сообщало РБК-Украина, в октябре 2018 года НАК "Нафтогаз Украины" заключила договоры с управляющим имущества "Новороздольской ТЭЦ" и "Новояворовской ТЭЦ" ООО "Гарант Энерго М" на поставку газа и выделила необходимые номинации для обеспечения их работы.