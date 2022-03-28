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Кабмин решил активизировать эвакуацию предприятий на запад Украины

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Украина, Понедельник 28 марта 2022 08:56
Кабмин решил активизировать эвакуацию предприятий на запад Украины Фото: Кабинет министров решил активизировать эвакуацию предприятий (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Александр Белоус

Кабинет министров утвердил План неотложных мероприятий по перемещению в случае необходимости производственных мощностей субъектов хозяйствования с территорий, где ведутся боевые действия и/или есть угроза боевых действий, на безопасную территорию. Все действия нужно выполнить до конца марта.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на распоряжение от 25 марта 2022 г. № 246-р.

План включает следующие пункты:

  • Определение перечня субъектов хозяйствования, которые нуждаются и/или имеют намерения относительно перемещения с территорий, где ведутся боевые действия и/или есть угроза боевых действий, на безопасную территорию
  • Определение перечня свободных производственных площадей, которые могут использоваться перемещенными предприятиями, и создание с этой целью единой базы данных (цифровой карты)
  • Подготовка предложений по упрощению порядка передачи в аренду государственного и коммунального имущества
  • Содействие оперативному выделению подвижного состава железных дорог для перевозки производственного оборудования предприятий, в частности по представлению областных военных администраций
  • Разработка механизма возмещения стоимости перевозки имущества предприятий и утверждение тарифов на перевозку АО "Укрпочта" без составления отдельных смет
  • Обеспечение оперативного подключения производственных мощностей перемещенных предприятий к газо-, водо -, электроснабжению и другим инженерным коммуникациям
  • Проработать вопрос предоставления компенсаций предприятиям за подключение к электроснабжению
  • Проработка вопроса о переносе срока уплаты процентов по кредитам (займам), предоставленным отечественными банками перемещенным предприятиям с целью возобновления производства
  • Проработка возможности формирования заказа для военно-промышленного комплекса, а также решение вопросов относительно критического импорта отдельных товаров
  • Проработка вопроса упрощения процедур предоставления или передачи земельных участков для размещения производственных мощностей предприятий

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