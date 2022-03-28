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Уряд вирішив активізувати евакуацію підприємств на захід України

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Україна, Понеділок 28 березня 2022 08:56
Уряд вирішив активізувати евакуацію підприємств на захід України Фото: Кабінет міністрів вирішив активізувати евакуацію підприємств (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Олександр Білоус

Кабінет міністрів затвердив План невідкладних заходів з переміщення у разі потреби виробничих потужностей суб’єктів господарювання з територій, де ведуться бойові дії та/або є загроза бойових дій, на безпечну територію. Усі дії потрібно виконати до кінця березня.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на розпорядження від 25 березня 2022 р. № 246-р.

План включає такі пункти:

  • Визначення переліку суб’єктів господарювання, які потребують та/або мають намір щодо переміщення з територій, де ведуться бойові дії та/або є загроза бойових дій, на безпечну територію
  • Визначення переліку вільних виробничих площ, які можуть використовуватися переміщеними підприємствами, та створення з цією метою єдиної бази даних (цифрової карти)
  • Підготовка пропозицій щодо спрощення порядку передачі в оренду державного та комунального майна
  • Сприяння оперативному виділенню рухомого складу залізниць для перевезення виробничого обладнання підприємств, зокрема за поданням обласних військових адміністрацій
  • Розроблення механізму відшкодування вартості перевезення майна підприємств та затвердження тарифів на перевезення АТ “Укрпошта” без складення окремих кошторисів
  • Забезпечення оперативного підключення виробничих потужностей переміщених підприємств до газо-, водо-, електропостачання та інших інженерних комунікацій
  • Опрацювати питання надання компенсацій підприємствам за підключення до електропостачання
  • Опрацювання питання щодо перенесення строку сплати відсотків за кредитами (позиками), що надані вітчизняними банками переміщеним підприємствам з метою відновлення виробництва
  • Опрацювання можливості формування замовлення для військово-промислового комплексу, а також вирішення питань щодо критичного імпорту окремих товарів
  • Опрацювання питання спрощення процедур надання або передачі земельних ділянок для розміщення виробничих потужностей підприємств

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