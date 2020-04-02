ru
ua
News
News
Новости Украины
Коронавирус
Кризис 2020
Выборы 2019
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Телеком & IT
Энергетика
Инфраструктура
АПК
Спорт
Пресс-релизы
Коронавирус
Кризис 2020
Выборы 2019
Выборы 2019
Выборы 2019
Новости
Кандидаты в президенты Украины 2019
Рейтинг партий
Календарь выборов
Результаты выборов по регионам Украины
Экзит-полы
Результаты выборов
Выборы 2014
Выборы 2012
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Styler
Styler
Styler
Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Наши авторы
Статьи

Кабмин рекомендует аптекам работать круглосуточно

Новости » Коронавирус     02.04.2020 - 13:58
Кабмин рекомендует аптекам работать круглосуточно
Иллюстративное фото (РБК-Украина)

Правительство предоставило ряд рекомендаций для бизнеса

Кабинет министров рекомендует аптекам работать круглосуточно во время эпидемии коронавируса в Украине. Об этом сообщает пресс-служба правительства.

Как отмечается, правительство предоставило ряд рекомендаций для бизнеса, которые будут способствовать уменьшению очередей и скоплений посетителей и обеспечат выполнение принятых противоэпидемических мер, в частности:

  • работать аптекам круглосуточно;
  • допускать посетителей к торговым залам, в расчете не более одного посетителя на 10 квадратных метров площади, с соблюдением 1,5 метрового расстояния между лицами.

Напомним, вчера Кабинет министров принял решение об усилении карантина в Украине из-за роста количества больных коронавирусом.

Вместе с тем, в правительстве разрешили работу продуктовых рынков в условиях карантина. Работа продуктовых рынков разрешается только при условии соблюдения ряда требований.

Ранее РБК-Украина сообщало, что по состоянию на 10:00 2 апреля в Украине количество зараженных коронавирусом выросло до 804, из них 20 летальных, 13 пациентов выздоровели. За сутки было зафиксировано 135 новых случая.

В Тернополе у зараженного коронавирусом симптомы появились на 17 сутки В Кабмине рассказали, когда Украина сможет предоставить спирт для стран ЕС
Новости Украины Кабинет Министров УкраиныаптекикарантинКоронавирус
News
On Top
Продолжая просматривать www.rbc.ua, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Пропустить Соглашаюсь