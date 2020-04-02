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Кабмін рекомендує аптекам працювати цілодобово

Новини » Коронавірус     02.04.2020 - 13:58
Кабмін рекомендує аптекам працювати цілодобово
Іллюстративне фото (РБК-Україна)

Уряд надав низку рекомендацій для бізнесу

Кабінет міністрів рекомендує аптекам працювати цілодобово під час епідемії коронавірусу в Україні. Про це повідомляє прес-служба уряду.

Як зазначається, уряд надав низку рекомендацій для бізнесу, які сприятимуть зменшенню черг і скупчень відвідувачів та забезпечать виконання запроваджених протиепідемічних заходів, зокрема:

  • працювати аптекам цілодобово;
  • допускати відвідувачів до торгових залів, у розрахунку не більше одного відвідувача на 10 квадратних метрів площі, з дотриманням 1,5 метрової відстані між особами тощо.

Нагадаємо, вчора Кабінет міністрів ухвалив рішення про посилення карантину в Україні через зростання кількості хворих на коронавірус.

Разом з тим, в уряді дозволили роботу продуктових ринків в умовах карантину. Робота продуктових ринків дозволяється лише за умови дотримання ряду вимог.

Раніше РБК-Україна повідомляло, що станом на 10:00 2 квітня в Україні кількість заражених коронавірусом зросла до 804, з них 20 летальних, 13 пацієнтів одужало. За добу було зафіксовано 135 нових випадки.

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