ru
ua
News
News
Новини України
Коронавірус
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи
Коронавірус
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Новини шоу-бізнесу
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Афіша
Їжа
Промокоди
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті
Travel
Travel
Travel
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Точки зору

Кабмін дозволив поліції штрафувати за нерозмитнені "євробляхи"

Київ, Четвер 29 жовтня 2020 16:11
Кабмін дозволив поліції штрафувати за нерозмитнені "євробляхи"
Фото: протести автовласників в 2019 році (РБК-Україна)
Автор: РБК-Україна

Кабінет міністрів України дозволив поліції штрафувати власників "євроблях", які порушили строки розмитнення своїх автомобілів. Раніше діяв меморандум про не притягнення таких водіїв до відповідальності до прийняття закону про доступне розмитнення.

Відповідне рішення було прийнято на засіданні Кабінету міністрів 28 жовтня.

Зокрема, уряд вніс зміни до Положення про Національну поліції. Її повноваження доповнили виявлення нерозмитнених у встановлені законом терміни автомобілі, які були ввезені на територію України на термін більше 30 діб.

Також поліція зможе вживати заходів для виявлення випадків незаконної експлуатації "євроблях", на які накладені обмеження у відповідності з Митним кодексом, та незаконної розборки таких автомобілів.

Фото: проект постанови

Як зазначив нардеп від "Слуги народу" Євген Брагар, ці зміни дозволяють притягати до відповідальності власників "євроблях". Хоча в грудні 2019 року МВС України підписало меморандум про те, що автовласників не штрафуватимуть до прийняття закону про доступне розмитнення.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що в Україні збільшили податок на продаж автомобілів.

У жовтні 2019 року Кабмін дав розпорядження органам поліції не застосовувати штрафні санкції щодо власників автомобілів з іноземною реєстрацією.

Читайте РБК-Україна в Google News

Новини України Суспільство Кабінет Міністрів Українирастаможкаевробляхи

News
On Top
Продовжуючи переглядати RBC.UA Ви підтверджуєте, що ознайомилися з Політикою конфіденційності Правилами користування сайтом і згодні з використанням файлів cookie. Ознайомитися
Погоджуюся