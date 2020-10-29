Кабмін дозволив поліції штрафувати за нерозмитнені "євробляхи"

Фото: протести автовласників в 2019 році (РБК-Україна)

Кабінет міністрів України дозволив поліції штрафувати власників "євроблях", які порушили строки розмитнення своїх автомобілів. Раніше діяв меморандум про не притягнення таких водіїв до відповідальності до прийняття закону про доступне розмитнення.

Відповідне рішення було прийнято на засіданні Кабінету міністрів 28 жовтня.

Зокрема, уряд вніс зміни до Положення про Національну поліції. Її повноваження доповнили виявлення нерозмитнених у встановлені законом терміни автомобілі, які були ввезені на територію України на термін більше 30 діб.

Також поліція зможе вживати заходів для виявлення випадків незаконної експлуатації "євроблях", на які накладені обмеження у відповідності з Митним кодексом, та незаконної розборки таких автомобілів.

Фото: проект постанови

Як зазначив нардеп від "Слуги народу" Євген Брагар, ці зміни дозволяють притягати до відповідальності власників "євроблях". Хоча в грудні 2019 року МВС України підписало меморандум про те, що автовласників не штрафуватимуть до прийняття закону про доступне розмитнення.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що в Україні збільшили податок на продаж автомобілів.

У жовтні 2019 року Кабмін дав розпорядження органам поліції не застосовувати штрафні санкції щодо власників автомобілів з іноземною реєстрацією.