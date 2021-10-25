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Кабмин разрешил "Нафтогазу" поставлять газ для отопления больниц по фиксированной цене

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Украина, Понедельник 25 октября 2021 12:59
Кабмин разрешил "Нафтогазу" поставлять газ для отопления больниц по фиксированной цене Фото: "Нафтогаз" будет поставлять газ больницам по фиксированной цене (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Александр Белоус

Кабинет министров предварительно согласовал решение правления НАК "Нафтогаз Украины" о поставках природного газа больницам. Голубое топливо будет поставляться по типовому контракту для бюджетных учреждений.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на распоряжение правительства от 23 октября 2021 г. № 1295-р, обнародованное на Правительственном портале.

Как отмечается в распоряжении, Газопоставляющая компания "Нафтогаз Трейдинг" может поставлять природный газ учреждениям здравоохранения государственной собственности и учреждениям здравоохранения коммунальной собственности по примерному договору поставки природного газа бюджетным учреждениям и организациям. Условия такого договора утверждены решением компании от 12 октября 2021 г. № 208.

"Правлению НАК "Нафтогаз Украины" принять меры по заключению договоров", - говорится в документе.

Напомним, НАК "Нафтогаз Украины" назвал цену на газ для бюджетных и религиозных учреждений. Компания предлагает школам, больницам и детсадам покупать газ по тарифу 13,7 гривен за кубометр без НДС и транспортировки. С учетом транспортировки газа и НДС тариф для бюджетных учреждений составит 16,8 гривен за кубометр. "Нафтогаз" предлагает контракт на 15 месяцев, то есть до конца 2022 года.

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Нафтогаз Украины
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