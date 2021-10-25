Кабмин разрешил "Нафтогазу" поставлять газ для отопления больниц по фиксированной цене

Кабинет министров предварительно согласовал решение правления НАК "Нафтогаз Украины" о поставках природного газа больницам. Голубое топливо будет поставляться по типовому контракту для бюджетных учреждений.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на распоряжение правительства от 23 октября 2021 г. № 1295-р, обнародованное на Правительственном портале.

Как отмечается в распоряжении, Газопоставляющая компания "Нафтогаз Трейдинг" может поставлять природный газ учреждениям здравоохранения государственной собственности и учреждениям здравоохранения коммунальной собственности по примерному договору поставки природного газа бюджетным учреждениям и организациям. Условия такого договора утверждены решением компании от 12 октября 2021 г. № 208. "Правлению НАК "Нафтогаз Украины" принять меры по заключению договоров", - говорится в документе.