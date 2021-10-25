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Уряд дозволив "Нафтогазу" поставляти газ для опалення лікарень за фіксованою ціною

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Україна, Понеділок 25 жовтня 2021 12:59
Уряд дозволив "Нафтогазу" поставляти газ для опалення лікарень за фіксованою ціною Фото: "Нафтогаз" буде постачати газ лікарням за фіксованою ціною (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Олександр Білоус

Кабінет міністрів попередньо погодив рішення правління НАК "Нафтогаз України" щодо постачання природного газу лікарням. Блакитне паливо буде постачатися за типовим контрактом для бюджетних установ.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на розпорядження уряду від 23 жовтня 2021 р. № 1295-р, оприлюднене на Урядовому порталі.

Як зазначається в розпорядженні, Газопостачальна компанія "Нафтогаз Трейдинг" може постачати природний газ закладам охорони здоров’я державної власності та закладам охорони здоров’я комунальної власності за примірним договором постачання природного газу бюджетним установам та організаціям. Умови такого договору затверджені рішенням компанії від 12 жовтня 2021 р. № 208.

"Правлінню НАК "Нафтогаз України" вжити заходів до укладення договорів", - йдеться в документі.

Нагадаємо, НАК "Нафтогаз України" назвав ціну на газ для бюджетних та релігійних установ. Компанія пропонує школам, лікарням та дитсадкам купувати газ за тарифом 13,7 гривень за кубометр без ПДВ та транспортування. З урахуванням транспортування газу та ПДВ тариф для бюджетних установ складе 16,8 гривень за кубометр. "Нафтогаз" пропонує контракт на 15 місяців, тобто до кінця 2022 року.

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Нафтогаз України
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