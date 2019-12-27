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Кабмин отменил привязку зарплатных карт к конкретному банку

Новости » Политика     27.12.2019 - 15:59
Кабмин отменил привязку зарплатных карт к конкретному банку
Фото: заседание Кабмина (РБК-Украина)

Работники сами смогут выбирать банк, через который будут получать зарплату

Кабинет министров Украины снял ограничения по перечню банков, через которые работникам бюджетных учреждений начислялись заработные платы. Об этом сообщил премьер-министр Алексей Гончарук в своем Telegram-канале.

По его словам, теперь украинцы смогут самостоятельно выбирать банк, на карточку которого они будут получать зарплату, пенсию или социальную помощь.

"Правительство сняло ограничения по перечню банков, через которые работники бюджетных учреждений могут получать выплаты. Теперь деньги можно будет получать на карточку любого банка, а не только там, где работодатель оформил "зарплатный проект", - сообщил Гончарук.

Таким решением Кабмин планирует способствовать справедливой конкуренции между банками и улучшить качество банковских услуг.

Напомним, ранее в Кабинете министров анонсировали изменение, которое позволит сотрудникам предприятия самостоятельно выбирать карточку для начисления зарплаты без лишней работы для бухгалтеров.

Также РБК-Украина писало, что украинские банки завершили переход на международный стандарт номера банковского счета IBAN. Номера счетов клиентов будут содержать 29 символов, что отвечает требованиям стандарта IBAN в странах Европы. Переход на IBAN начался 5 августа 2019 и продолжался до 31 октября 2019 года.

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