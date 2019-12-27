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Кабмін скасував прив'язку зарплатних карт до конкретного банку

Новини » Політика     27.12.2019 - 15:59
Кабмін скасував прив'язку зарплатних карт до конкретного банку
Фото: засідання Кабміну (РБК-Україна)

Працівники самі зможуть вибирати банк, через який будуть отримувати зарплату

Кабінет міністрів України зняв обмеження щодо переліку банків, через які працівникам бюджетних установ нараховувалися заробітні плати. Про це повідомив прем'єр-міністр Олексій Гончарук у своєму Telegram-каналі.

За його словами, тепер українці зможуть самостійно вибирати банк, на картку якого вони будуть отримувати зарплату, пенсію або соціальну допомогу.

"Уряд зняв обмеження щодо переліку банків, через які працівники бюджетних установ можуть отримувати виплати. Тепер гроші можна буде отримувати на картку будь-якого банку, а не тільки там, де роботодавець оформив "зарплатний проект", - повідомив Гончарук.

Таким рішенням Кабмін планує сприяти справедливої конкуренції між банками та поліпшити якість банківських послуг.

Нагадаємо, раніше в Кабінеті міністрів анонсували зміна, яка дозволить співробітникам підприємства самостійно вибирати картку для нарахування зарплати без зайвої роботи для бухгалтерів.

Також РБК-Україна писало, що українські банки завершили перехід на міжнародний стандарт номери банківського рахунку IBAN. Номери рахунків клієнтів будуть містити 29 символів, що відповідає вимогам стандарту IBAN в країнах Європи. Перехід на IBAN розпочався 5 серпня 2019 року і тривав до 31 жовтня 2019 року.

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