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Кабмін розірвав договір з Росією про паралельну роботу енергосистем

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Київ, Вівторок 23 серпня 2022 16:00
Кабмін розірвав договір з Росією про паралельну роботу енергосистем Київ розірвав договір з Москвою про паралельну роботу енергосистем (Getty Images)
Автор: Константин Широкун

Україна розірвала угоду з Росією про заходи щодо забезпечення паралельної роботи енергетичних систем двох країн.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram представника Кабміну у Верховній Раді Тараса Мельничука.

Згідно з угодою, країни повинні були спільно забезпечувати належний технічний стан електромереж, а також погоджувати планування і управління режимами паралельної роботи об'єднаної енергетичної системи.

Відповідну угоду між Кабміном і урядом РФ було підписано 12 липня 2012 року.

Раніше ми писали, що НЕК "Укренерго" отримала статус члена-спостерігача ENTSO-E, європейської мережі операторів системи передачі електроенергії. Підписання угоди відбулося 26 квітня у Варшаві.

Також повідомлялося, що Україна після приєднання до європейської енергосистеми (ENTSO-E) наприкінці лютого 2022 року експортує електроенергію до Польщі. Але Україна має потенціал для збільшення експорту електроенергії до Європи в 10 разів.

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