Кабмин разблокировал финансирование телеканала АТR

Кабинет министров Украины разблокировал финансирование крымскотатарского телеканала АТR. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на правительственный портал.

Сообщается, что сегодня правительство внесло изменения в Порядок использования бюджетных средств на финансирование поддержки системы государственного иновещания, которое предусматривает возможность направления денег ООО "Телевизионная компания "Атлант СВ" для работы телеканала АТR.

Согласно документу, средства пойдут на оплату услуг спутниковой связи, аренду телевизионного оборудования, аренду помещений, оплату услуг по использованию и приобретению объектов авторского права. Принятое постановление создаст правовые предпосылки для дальнейшего финансирования телеканала AТR.

Напомним, что в начале 2020 года ATR оказался на грани закрытия из-за временной приостановки финансовой поддержки из государственного бюджета. В частности, несмотря на выделенные 50 млн гривен, его финансирование было заблокировано.

Президент Владимир Зеленский заверял, что телеканал сможет продолжить вещание.