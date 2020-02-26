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Зеленский заверил в продолжении вещания канала АТР

Новости » Политика     26.02.2020 - 11:03
Зеленский заверил в продолжении вещания канала АТР
Фото: Владимир Зеленский (РБК-Украина)

АТР никто не лишит господдержки

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что телеканал ATR продолжит свое вещание, никто не лишит их господдержки. Об этом он заявил на брифинге, передает корреспондент РБК-Украина.

Президент пообещал, что вопрос господдержки телеканала АТР будет решен в ближайшее время.

"Я хочу также заверить, что канал АТР продолжит свое вещание. Никто не лишит их государственной поддержки. Этот вопрос будет решен в ближайшее время", - заявил Зеленский.

Участь Президента України Володимира Зеленського у відкритті Форуму «Age Of Crimea Forum 2020».

Участь Президента України Володимира Зеленського у відкритті Форуму «Age Of Crimea Forum 2020».

Опубліковано Офіс Президента України Середа, 26 лютого 2020 р.

Напомним, что в начале 2020 крымскотатарский телеканал ATR оказался на грани закрытия из-за временного приостановления финансовой поддержки из государственного бюджета. Телеканал сообщил, что, несмотря на выделенные 50 млн гривен государственных средств, его финансирование было заблокировано.

Также РБК-Украина писало, что Ассоциация польских журналистов выразила солидарность и поддержку коллективу крымскотатарского телеканала ATR, который оказался на грани закрытия из-за проблем с финансированием. Организация призвала оказать всю возможную поддержку и помощь для дальнейшей бесперебойной работы телеканала.

Кроме того, телеканал ATR заявлял, что может прекратить вещание на территории оккупированного Крыма из-за проблем с финансированием. Концерн радиовещания, радиосвязи и телевидения может отключить ATR от четырех телебашен, которые вещают на оккупированный Крым.

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