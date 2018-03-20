Социальные страницы
Курсы валют
USD
27.06
Курс доллара
Покупка 26.62
Продажа 27.06
Межбанк ASK 26.88
Межбанк BID 26.84
НБУ 2665.48
Форекс EUR/USD 1.2473
EUR
33.73
Курс евро
Покупка 32.93
Продажа 33.73
Межбанк ASK 33.59
Межбанк BID 33.54
НБУ 3291.33
Форекс EUR/USD 1.2473
RUB
4.79
Курс рубля
Покупка 4.38
Продажа 4.79
НБУ 4.63
Форекс EUR/USD 1.2473
USD
27.06
Курс доллара
Покупка 26.62
Продажа 27.06
Межбанк ASK 26.88
Межбанк BID 26.84
НБУ 2665.48
Форекс EUR/USD 1.2473
EUR
33.73
Курс евро
Покупка 32.93
Продажа 33.73
Межбанк ASK 33.59
Межбанк BID 33.54
НБУ 3291.33
Форекс EUR/USD 1.2473
RUB
4.79
Курс рубля
Покупка 4.38
Продажа 4.79
НБУ 4.63
Форекс EUR/USD 1.2473
News
АПК
Daily
Мнения
Лонгриды
Styler
Интервью

Кабмин не рассматривает возможность пересмотра модели анбандлинга "Нафтогаза"

НовостиЭнергетика    20.03.2018 - 15:29
Фото: "Нафтогаз Украины" Андрей Коваль, РБК-Украина)
Фото: "Нафтогаз Украины" Андрей Коваль, РБК-Украина)

Ранее Коболев заявлял, что модель анбандлинга "Нафтогаза" требует пересмотра

Кабинет министров Украины не рассматривает возможность пересмотра модели анбандлинга НАК "Нафтогаз Украины" в части отмены необходимости передачи активов ПАО "Магистральные газопроводы Украины" (МГУ) из-под управления НАК. Об этом РБК-Украина сообщил источник в правительстве. 

"Речь об этом не идет", - сказал источник. 

По его словам, не обсуждается и возможность переизбрания недавно избранного наблюдательного совета МГУ. 

Напомним, ранее глава НАК Андрей Коболев заявил, что после отказа Стокгольмским арбитражем в возможности перевода транзитного контракта с российским "Газпромом" на другого оператора, модель анбандлинга "Нафтогаза" в части передачи его активов ПАО "Магистральные газопроводы Украины" требует пересмотра.

"Тот план анбандлинга, который изначально предусматривался, необходимо кардинально модернизировать. Сформированный в МГУ наблюдательный совет не сможет руководить системой, потому что система должна оставаться в группе НАК "Нафтогаз Украины". Необходимо будет выбрать другую модель и под новую модель выбрать новый наблюдательный совет... изменение модели анбандлинга - это то, что точно выгодно Украине и то, что точно поймут наши зарубежные партнеры", - сказал Коболев.

Напоминаем, не забудьте выбрать свой способ читать новости.
Messenger Telegram Chrome
Встреча "Нафтогаза" и "Газпрома" может состояться в Женеве В "Нафтогазе" опровергли требование от Кабмина поднять цены на газ для населения
Теги: Кабинет Министров Украины, Нафтогаз Украины
Переход на летнее время 2018: когда переводить часы украинцам
Могут не пережить ночь: украинцев просят спасти от смерти аистов (фото)
В Киеве пропала несовершеннолетняя девушка (фото)
Британцы восхитились украинкой, которая плавает голышом при минусовой температуре (фото)
On Top