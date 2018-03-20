Кабмин не рассматривает возможность пересмотра модели анбандлинга "Нафтогаза"

Кабинет министров Украины не рассматривает возможность пересмотра модели анбандлинга НАК "Нафтогаз Украины" в части отмены необходимости передачи активов ПАО "Магистральные газопроводы Украины" (МГУ) из-под управления НАК. Об этом РБК-Украина сообщил источник в правительстве.

"Речь об этом не идет", - сказал источник.

По его словам, не обсуждается и возможность переизбрания недавно избранного наблюдательного совета МГУ.

Напомним, ранее глава НАК Андрей Коболев заявил, что после отказа Стокгольмским арбитражем в возможности перевода транзитного контракта с российским "Газпромом" на другого оператора, модель анбандлинга "Нафтогаза" в части передачи его активов ПАО "Магистральные газопроводы Украины" требует пересмотра.

"Тот план анбандлинга, который изначально предусматривался, необходимо кардинально модернизировать. Сформированный в МГУ наблюдательный совет не сможет руководить системой, потому что система должна оставаться в группе НАК "Нафтогаз Украины". Необходимо будет выбрать другую модель и под новую модель выбрать новый наблюдательный совет... изменение модели анбандлинга - это то, что точно выгодно Украине и то, что точно поймут наши зарубежные партнеры", - сказал Коболев.