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Кабмін не розглядає можливість перегляду моделі анбандлінга "Нафтогазу"

НовиниЕнергетика    20.03.2018 - 15:29
Фото: "Нафтогаз України" Андрій Коваль, РБК-Україна)
Фото: "Нафтогаз України" Андрій Коваль, РБК-Україна)

Раніше Коболєв заявляв, що модель анбандлінга "Нафтогазу" вимагає перегляду

Кабінет міністрів України не розглядає можливість перегляду моделі анбандлінга НАК "Нафтогаз України" в частині скасування необхідності передачі активів ПАТ "Магістральні газопроводи України" (МГУ) з-під управління НАК. Про це РБК-Україна повідомило джерело в уряді.

"Мова про це не йде", - сказало джерело.

За його словами, не обговорюється і можливість переобрання нещодавно обраної наглядової ради МГУ.

Нагадаємо, раніше глава НАК Андрій Коболєв заявив, що після відмови Стокгольмським арбітражем можливості перекладу транзитного контракту з російським "Газпромом" на іншого оператора, модель анбандлінга "Нафтогазу" в частині передачі його активів ПАТ "Магістральні газопроводи України" вимагає перегляду.

"Той план анбандлінга, який спочатку передбачався, необхідно кардинально модернізувати. Сформована у МГУ наглядова рада не зможе керувати системою, бо система повинна залишатися у групі НАК "Нафтогаз України". Необхідно буде вибрати іншу модель і під нову модель вибрати новий наглядова рада... зміна моделі анбандлинга - це те, що вигідно Україні і те, що точно зрозуміють наші іноземні партнери", - сказав Коболєв.

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Теги: Кабінет Міністрів України, Нафтогаз України
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