Кабмин рассматривает возможность ограничения наценок на социальные продукты

"Правительство выйдет в ближайшие дни с предложениями. Мы также проводим консультации непосредственно с бизнесом для того, чтобы понять потребность и уровень такой поддержки", - сказал он.

Шмыгаль также заявил, что "в условиях мирового кризиса, конечно же, производители рассматривают вопрос повышения цен".

"В данном случае мы также работаем с ними, чтобы защитить не только производителей, но и, ключевой вопрос, украинских потребителей. То есть будем рассматривать возможность введения соответствующих наценок на социальные продукты питания, в частности, социальный хлеб", - сказал он.

По его словам, будет рассматриваться возможность либо прямых дотаций или специальных цен для производителей социальных продуктов.