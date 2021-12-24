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Уряд розглядає можливість обмеження націнок на соціальні продукти

Автор: Олександр Білоус

Уряд України розробляє механізми підтримки хлібопекарів, а також виробників соціальних продуктів харчування через значене підвищення цін на газ. Також розглядається можливість встановлення максимальних націнок на соціальні продукти.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням заяву прем'єр-міністра Дениса Шмигаля на брифінгу.

"Уряд вийде найближчими днями з пропозиціями. Ми також проводимо консультації безпосередньо з бізнесом для того, щоб зрозуміти потребу і рівень такої підтримки", - сказав він.

Шмигаль також заявив, що в "умовах світової кризи звичайно ж виробники розглядають питання підвищення цін".

"У даному випадку ми також працюємо з ними, щоб захистити не лише виробників, але й, ключове питання, українських споживачів. Тобто будемо розглядати можливість запровадження відповідних націнок на соціальні продукти харчування, зокрема, соціальний хліб", - сказав він.

За його словами, буде розглядатися можливість або прямих дотацій або спеціальних цін для виробників соціальних продуктів.

Нагадаємо, депутати з фракції "Слуга народу" запропонували ввести державне регулювання цін на продукти харчування, що мають істотну соціальну значущість.

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Ціни на продукти