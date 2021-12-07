В Украине хотят ввести госрегулирование цен: перечень продуктов

Большая группа депутатов предложила ввести государственное регулирование цен на продукты питания, которые имеют существенную социальную значимость. Законопроект подали 22 нардепа из фракции "Слуга народа".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на проект закона № 6374 , размещенный на сайте парламента.

Согласно документу, государственное регулирование цен реализуется путем установления предельной торговой наценки, которая может быть не менее 5% и не более 15% от отпускной цены производителя социально значимых продуктов питания.

В проекте закона содержится перечень продуктов, к которым будет применяться максимальная наценка в 15%:

Крупа гречневая

Сахар-песок

Мука пшеничная высшего сорта

Макаронные изделия отечественного производства (вермишель из муки пшеничной высшего сорта)

Молоко пастеризованное жирностью 2,5 процента (в пленке)

Хлеб ржано-пшеничный

Батон из пшеничной муки

Яйца куриные категории С1

Птица (тушка куриная)

Вода минеральная негазированная

Масло сливочное жирностью 72,5 процента

Масло подсолнечное

Как это работало раньше

С 2016 года в Украине реализовывался пилотный проект по отмене государственного регулирования цен на продукты. Минэкономики в июне 2017 года сообщило, что приостановка регулирования не повлияла на динамику цен.

После этого Кабмин с 1 июля 2017 года отменил государственное регулирование цен на муку, хлеб, макаронные изделия, крупы, сахар, говядину, свинину и мясо птицы, колбасные изделия, молоко, творог, сметану, масло сливочное, масло подсолнечное, яйца куриные.

Кроме того, Госпродпотребслужбу лишили полномочий по контролю за ценами.