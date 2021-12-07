В Украине хотят ввести госрегулирование цен: перечень продуктов
Большая группа депутатов предложила ввести государственное регулирование цен на продукты питания, которые имеют существенную социальную значимость. Законопроект подали 22 нардепа из фракции "Слуга народа".
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на проект закона №6374, размещенный на сайте парламента.
Согласно документу, государственное регулирование цен реализуется путем установления предельной торговой наценки, которая может быть не менее 5% и не более 15% от отпускной цены производителя социально значимых продуктов питания.
В проекте закона содержится перечень продуктов, к которым будет применяться максимальная наценка в 15%:
- Крупа гречневая
- Сахар-песок
- Мука пшеничная высшего сорта
- Макаронные изделия отечественного производства (вермишель из муки пшеничной высшего сорта)
- Молоко пастеризованное жирностью 2,5 процента (в пленке)
- Хлеб ржано-пшеничный
- Батон из пшеничной муки
- Яйца куриные категории С1
- Птица (тушка куриная)
- Вода минеральная негазированная
- Масло сливочное жирностью 72,5 процента
- Масло подсолнечное
Как это работало раньше
С 2016 года в Украине реализовывался пилотный проект по отмене государственного регулирования цен на продукты. Минэкономики в июне 2017 года сообщило, что приостановка регулирования не повлияла на динамику цен.
После этого Кабмин с 1 июля 2017 года отменил государственное регулирование цен на муку, хлеб, макаронные изделия, крупы, сахар, говядину, свинину и мясо птицы, колбасные изделия, молоко, творог, сметану, масло сливочное, масло подсолнечное, яйца куриные.
Кроме того, Госпродпотребслужбу лишили полномочий по контролю за ценами.
Отметим, правительство частично вернуло государственное регулирование цен весной 2020 года, когда ввело обязательное информирование о повышении цен на социальные продукты на время карантина. Это решение действует и сейчас.