Кабмин рассматривает ограничение авиасообщения с Францией и Германией

Фото: Владислав Криклий (РБК-Украина)

Авиасообщение могут ограничить с Германией и Францией

Кабинет министров рассматривает возможность ограничения авиасообщения с двумя странами Европейского союза из-за опасности распространения коронавируса COVID-19. Об этом во время брифинга заявил министр инфраструктуры Владислав Криклий, передает корреспондент РБК-Украина.

По словам Криклия, правительство может принять решение об ограничении авиасообщения с Германией и Францией, где зафиксированы вспышки коронавируса COVID-19.

Напомним, ранее сообщалось, что украинская авиакомпания МАУ отменит некоторые рейсы в 16 стран из-за коронавируса. Ограничения коснутся авиасообщения с Италией, Швейцарией, Грецией, Германией, Израилем, Испанией, Великобританией, Литвой, Азербайджаном, Турцией, Польшей, Венгрией, Австрией, Чехией, Финляндией и Данией.

Также РБК-Украина писало, что авиакомпания SkyUp решила сократить полетную программу в Италию и Израиль в связи со вспышкой коронавируса. По некоторым направлениям старт полетной программы переносится на начало лета, а по некоторым направлениям будет сокращено количество рейсов.

Кроме того, все авиарейсы до Италии и Израиля отменила венгерская лоу-кост авиакомпания Wizz Air. Рейсы в Италию будут отменены с 10 марта по 3 апреля. Полеты в Израиль будут приостановлены с 12 по 23 марта.